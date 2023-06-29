Магдеев отметил, что ремонт в здании мэрии не делался более 40 лет

В мэрии Набережных Челнов начали делать ремонт. Об этом рассказала глава города Наиль Магдеев во время сессии горсовета, которая прошла в малом зале театра «Мастеровые».

Магдеев отметил, что ремонт в здании мэрии не делался более 40 лет. Поэтому сейчас возникла такая необходимость, в том числе и из-за подготовки к будущему отопительному сезону. На сегодняшний день ремонтные работы ведутся в зале, где проходит большая часть больших мероприятий.

Магдеев также сказал, что театр является гордостью города и, что нужно проникнуться духом, который там витает.

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