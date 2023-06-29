В столкновении иномарки и грузовика в Марий Эл погиб мужчина

63-летняя пассажирка иномарки получила травмы. Фото: пресс-служба ГИБДД Марий Эл

Сегодня, 29 июня, в Оршанском районе на 126-м километре дороги «Вятка» произошла авария с летальным исходом.

По предварительным данным, 74-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу грузовику Ford. В результате столкновения водитель легковой машины скончался на месте, а его 63-летняя пассажирка получила травмы.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД Марий Эл. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Ранее в Марий Эл в аварии с пьяным водителем без прав погиб 18-летний парень.

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