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НовостиНедвижимость29 июня 2023 13:39

В Казани четыре многоквартирных дома признали подлежащими сносу

Их отнесли к аварийным
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Объекты снесут в течение полугода.

Объекты снесут в течение полугода.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани еще четыре многоквартирных дома признали аварийными и обязали снести. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов исполкома города.

Так, сносу подлежат дома по адресам: улица Тунакова, 52; улица 10-я Союзная, 21; улица Рахимова, 11; Горьковское шоссе, 25.

Объекты снесут в течение полугода. Управлению жилищной политики Казани поручили расселить жильцов, а главам районов - обеспечить безопасность горожан возле аварийных домов.

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