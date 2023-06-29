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НовостиНедвижимость29 июня 2023 13:25

С 1 июля в Казани увеличится размер платы за жилищные услуги

Тарифы не меняли с 2019 года
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Теперь горожане будут платить за квадратный метр жилья на 2 рубля больше.

Теперь горожане будут платить за квадратный метр жилья на 2 рубля больше.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 июля в Казани увеличится размер платы за жилищные услуги. Теперь горожане будут платить за квадратный метр жилья на 2 рубля больше - 35,08 рубля. Плата за коммунальные услуги и капремонт дома останется прежней.

Изменения коснутся горожан, арендующих жилье по договорам социального найма, снимающим помещения из государственного жилфонда, а также владельцев, которые не выбрали способ управления домом или не установили тарифы на жилищные услуги на общем собрании.

Ранее мы рассказывали сколько денег направят для компенсации льготникам расходов за ЖКУ.

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