Теперь горожане будут платить за квадратный метр жилья на 2 рубля больше. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 июля в Казани увеличится размер платы за жилищные услуги. Теперь горожане будут платить за квадратный метр жилья на 2 рубля больше - 35,08 рубля. Плата за коммунальные услуги и капремонт дома останется прежней.

Изменения коснутся горожан, арендующих жилье по договорам социального найма, снимающим помещения из государственного жилфонда, а также владельцев, которые не выбрали способ управления домом или не установили тарифы на жилищные услуги на общем собрании.

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