В Татарстане утверждена программа по повышению рождаемости

Количество мужчин и женщин фертильного возраста каждый год снижается Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Власти Татарстана утвердили региональную программу по повышению рождаемости, она рассчитана на 2023-2025 годы. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Как указано в документе, цель программы - создание эффективных мер, влияющих не репродуктивное поведение населения и число рождений.

По информации Росстата, количество мужчин и женщин фертильного возраста (от 15 до 49 лет) в Татарстане, как и в целом по стране, каждый год снижается.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в марте 2023 года выросла рождаемость.

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