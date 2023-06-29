В Татарстане вторая волна записи в первый класс стартует 6 июля

Ребенка запишут в желаемую школу при наличии там свободных мест.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вторая волна записи в первый класс в образовательные учреждения Татарстана продлится с 6 июля по 5 сентября. В этот период родители смогут подать заявление не по месту регистрации.
Прием заявок осуществляется через порталы Госуслуги России или Госуслуги Татарстана, личное посещение школы, оператора почтовой связи.
Ребенка запишут в желаемую школу при наличии там свободных мест. Заявление рассмотрят не позднее 5 рабочих дней после подачи всех документов, рассказали в Минобрнауки Татарстана.
Ранее мы рассказывали, какие документы нужны для подачи заявления в первый класс в Казани.
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