В Татарстане вторая волна записи в первый класс стартует 6 июля

Ребенка запишут в желаемую школу при наличии там свободных мест. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вторая волна записи в первый класс в образовательные учреждения Татарстана продлится с 6 июля по 5 сентября. В этот период родители смогут подать заявление не по месту регистрации.

Прием заявок осуществляется через порталы Госуслуги России или Госуслуги Татарстана, личное посещение школы, оператора почтовой связи.

Ребенка запишут в желаемую школу при наличии там свободных мест. Заявление рассмотрят не позднее 5 рабочих дней после подачи всех документов, рассказали в Минобрнауки Татарстана.

Ранее мы рассказывали, какие документы нужны для подачи заявления в первый класс в Казани.

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