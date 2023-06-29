В ряде домов Вахитовского и Советского районов Казани отключат воду

На улице Даурской и Гвардейской будет отмечаться пониженное давление воды. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за переврезки вынесенного участка водовода ряд домов в Вахитовском и Советском районах Казани останутся без воды. Ограничения будут действовать с 8 июля 12.00 по 9 июля 19.00.

Водоснабжение отключат по адресам:

- Улица Большая Красная, нечетные номера домов от №23 до №67б, четные номера домов от №34/16 до №68/1;

- Аметьевская магистраль, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 16 к.1, 2, 3, 4; 18 к.1, 2, 3, 4, 5;

- Улица Волкова, кроме домов №1/53, 2, 3;

- Улица Николая Ершова, нечетные номера домов от №1 до №27и, дома от №2 до №32а/1;

- Улица Калинина, кроме домов №1, 3А, 3Б;

- Улица Карла Маркса, нечетные номера домов от №31/7 до №71А к.7, четные номера домов от №38 до №76 к.4;

- Улица Касаткина, 11, 11а, 15, 15а, 17, 19, 20, 20а, 20Б, 22, 23 стр., 25;

- Улица Кремлевская Набережная, №33, 33/1, 33/2;

- Улица Пушкина, четные номера домов от №8 до №86а, нечетные дома: №19, 21, 21а, 23, 25, 27/2, 29в, 29/34, 29 лит.А, 37;

- Площадь Свободы, а именно здания Госсовета Татарстана, Театр оперы и балета и БКЗ имени Салиха Сайдашева;

- Улица Университетская, 34/29;

- Улица Тельмана, 5, 14, 15, 17, 18, 19/12а, 20, 21, 21/2, 21/3, 21/4, 24, 26, 28/2, 29, 30, 32, 36, 40, 42;

- Улица Тихомирнова, 1, 7, 11;

- Улица Профессора Нужина, 2/27, 4/29 лит. А;

- Улицах Абжалилова, Адмирала Нахимова, Адамюка, Айвазовского, Академической, Амирхана Еники, Бассейной, Бойничной, Бутлерова, Вишневского, Ветеринарной, Галактионова, Гоголя, Горького, Горный переулок, Груздева, Демьяна Бедного, Достоевского, Жуковского, Задне-Бойничной, Закамской, Заслонова, Зинина, Зеленой, Катановский переулок, Кузнечной, Курашова, Кривой, Кочетов переулок, Лесгафта, Лейтенанта Шмидта, Малой Красной, Малой Слободской, Маленькой, Мало-Пугаческий Овраг, Масгута Латыпова, Маяковского, Муштари, Нахимовский Овраг, Низенькой, Нестеровская, Нестеровский Овраг, Нестеровский спуск, Некрасова, Ново-Пугачевской, Овражной, Одесской, Охотской, 1-ой Привольной, 2-ой Привольной, Пехотной, Потребительской, Поперечно-Центральной, Поперечно-Хороводной, Подлужной, Поперечно-Подлужной, Пугачевской, Рабочей молодежи, Ракетной, Ремесленной, Саммера, Саначина переулок, Профессорский переулок, Роща Фрунзе, Старой, Сборной, Тихой, Театральной, Толстого, Товарищеской, Ульянова-Ленина, Хади Атласи, Хороводной, Центральной, Чехова, Щапова, Щепкина;

- Все улицы в поселке Аметьево.

Кроме того, пониженное давление и кратковременные перебои воды будут на улице Гвардейской, в домах №52г, 53Б, 53 к.9; 53Б к.2,4; 54, 54 к.1,2,4,5; 54 лит. Б; 54а,б,в,д,е,и,к, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8; 56, 56а,б, в; 58, 59, 59а, 61, 63; а также улице Даурской, в домах №44б,в,г,д; 44Б/1, 46, 46а, б,в,г, 48а,б, в.

При необходимости оставить заявку на размещение цистерны с водой можно по телефону: 8 (843) 231-62-60, сообщает МУП «Водоканал».

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