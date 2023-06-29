Главарь обнальной банды Набережных Челнов Денис Окунь вышел на свободу

В 2020 году суд приговорил лидера ОПС к 10 годам колонии строго режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главарь крупнейшей обнальной группы Набережных Челнов Денис Окунь вышел из колонии строгого режима по условно-досрочному освобождению. Сообщается что из ИК-3 в Башкортостане его выпустили еще на прошлой неделе.

Напомним, Денис Окунь вместе с сообщниками на протяжении 4 лет, обходя закон, обналичивал деньги обратившихся к ним предпринимателей. В результате их поймали на обнале 4,4 миллиарда рублей. С него они получили более 232 миллионов рублей нелегального дохода.

В 2020 году суд приговорил лидера организационного преступного сообщества к 10 годам колонии строго режима. Однако позже Верховный суд Татарстана снизил наказание до 8 лет, сообщает «БИЗНЕС Online».

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