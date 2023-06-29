Глава Татарстана одобрил инвестпроекты на 10 млрд рублей

В общей сложности будет создано две тысячи новых рабочих мест. Фото: пресс-служба раиса рт

В Казани 29 июня в Доме правительства состоялось заседание инвестиционного совета РТ под председательством главы республики Рустама Минниханова. Было одобрено 9 инвестпроектов на общую сумму более 10 млрд рублей.

Самым масштабным проектом стало строительство молочным комбинатом в Кукморе завода по производству сыра. Мощность переработки молока составит 500 тонн в сутки. 60% сырья будут поставлять кукморские фермеры.

Также были презентованы проекты по строительству промпарка «Дружба», реализации третьей очереди промпарка «Нижнекамск», в Зеленодольском районе, транспортному комплексу «Деловые линии» и другие.

В общей сложности будет создано две тысячи новых рабочих мест.

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