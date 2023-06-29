Расставание будет недолгим: Перед отпуском коллектив Казанского театра им. Качалова подвел итоги сезона и приоткрыл планы

На пресс-завтраке с прессой художественный руководитель-директор театра Александр Славутский заверил присутствующих, что новый сезон театр, отправляющийся на каникулы с 1 июля, откроет досрочно – уже в середине августа, чего прежде не случалось. И связано это не с желанием улучшить посещаемость или финансовые показатели, они вполне благополучны. Просто август для Татарстана традиционно праздничный месяц, а зачем лишать горожан лишних двух недель интеллектуального отдыха?

Итоги 232-го творческого сезона, «трудного, но, как ни странно, радостного» руководитель подвел в цифрах и фактах: заработано без малого 90 миллионов рублей. На двух сценах, малой и большой, сыграно 363 спектакля, где побывали 153 тысячи зрителей. 26 тысяч из которых, что отрадно, в основном молодежь, воспользовались «Пушкинской картой».

За сезон зрителям, наряду с уже «обкатанными» спектаклями, предложено три премьеры: «Чужой ребенок», «Секрет ее молодости» и «Чудо Святого Антония». Хотелось бы больше, но режиссер считает, что «лепить наспех», как некоторые коллеги, не стоит. К тому же, есть объективные трудности и с поиском новых достойных постановки пьес, и с отстаиванием прав на постановку классики.

Зарубежные правообладатели откровенно жмутся, санкционно изгаляясь в способах нагадить российским театрам. С отечественной классикой не легче: прапракузены российских творцов, если и не пустили корни в зарубежье, то по аппетиту к купонам уехавшим ничуть не уступают. В общем, в духовном производстве импортозамещение европейского и американского ширпотреба назрело не менее остро, чем в производстве промышленном. Вот только драматурги-современники, даже из числа неиспуганных патриотов, как-то притихли в процессе глубокого осмысления убегающей от них повседневности.

Как отметил Илья Славутский, понять происходящее сейчас, мы сможем только по прошествии многих лет.

«Но, если в театр принесут пьесу, которая нас устроит, мы ее возьмем», – заявил худрук театра Александр Славутский.

Славутский-младший, поставивший две из трех нынешних премьер, обратил внимание еще на одну сложность работы с зарубежной классикой. Даже с «бесхозным» за давностью лет Шекспиром, а режиссер намерен в следующем сезоне порадовать нас премьерой «Гамлета», трудностей хоть отбавляй. Один перевод чего стоит! Сами англичане, и те на другие языки переводят тексты Уильяма нашего весьма вольно, не то, что с потерей ритма, тональности или еще какой «мелочи», смысл с ног на голову ставят. Чего уж о русских переводчиках говорить. В общем, досталось по традиции и Пастернаку.

«Пьеса Шекспира, на самом деле, рассказывает о борьбе за власть, это главная тема», - утверждает Илья Александрович, - «Даже любовь используется лишь как средство достижения власти».

Но приоткрыть завесу смысловых тайн по будущей премьере времени встречи не хватило, даже будущего Гамлета (Павел Лазарев) допросить о сверхзадаче не удалось. Сцена покажет. С уверенностью можно лишь сказать, что в спектакле будут задействованы в основном молодые актеры, и это будет не тот «Гамлет», который «быть или не быть» в привычном нам русском философском смысле.

От почти завершенной декорации к спектаклю, которую журналистам продемонстрировали, повеяло мрачной готикой. Насколько в нее впишется уже разработанная музыкальная тема на основе произведения француза Рене Обри, пока неведомо.

Открыв сезон и порадовав местного зрителя, качаловцы планируют с 12 по 26 сентября провести гастроли в Минске, где на это время запланированы, как мы помним, Дни культуры Республики Татарстан. Представлено будет 7 постановок Качаловского, всего пройдет 15 спектаклей.

С 6 по 26 октября в Казани пройдет 3-й Качаловский театральный фестиваль. Среди именитых гостей - Мастерская Петра Фоменко с «Королем Лиром», Студия театрального искусства Сергея Женовача с премьерой «Мандат», МДТ им. А.С. Пушкина с премьерой «Зойкина квартира», Национальный академический театр им. Янки Купалы представит музыкальный спектакль «Паулинка» - классику по произведению поэта, имя которого носит театр, давно уже ставшую визитной карточной белорусского коллектива. Качаловцы дадут «Ревизора».

В рамках фестиваля запланированы творческие встречи с режиссером Евгением Писаревым и художником Александром Боровским, круглый стол о проблемах современной драматургии, с участием режиссеров, проведет профессор Школы-студии МХАТ, арт-директор Биеналле театрального искусства Ольга Егошина.

Итожа, можно сказать, что расставание с театром на летние каникулы у казанцев будет недолгим, а насыщенные август и осень, с лихвой компенсируют разлуку театральными впечатлениями.

Александр ИГНАТЬЕВ.