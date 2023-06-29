33-градусная жара и сильный ветер: Какую погоду обещает Гидрометцентр Татарстана в ближайшие дни

Мало того, что будет жарко и ветрено, так местами могут пройти еще и грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эту пятницу, 30 июня, на территории местами пройдет кратковременный дождь, а также гроза. При этом днем и вечером ожидается сильный ветер в Бугульминском и Бавлинском районах – до 20 и/с, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Также, согласно его прогнозам, в последний день июня в республике днем температура воздуха будет в пределах от +24 до +29 градусов, а в ее восточных районах – до +33.

Что же касается субботы и воскресенья (1 и 2 июля), то в эти дни местами будет наблюдаться гроза с усилением ветра до 20 м/с, а столбики термометров максимум поднимутся до отметки в +27 градусов.

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