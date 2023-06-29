В Чувашии археологи обнаружили артефакты тысячелетней давности

Ученые продолжают изучать места погребения X-XI века. Фото: t.me/spirincheb

В Чувашии группа археологов обнаружила уникальные артефакты тысячелетней давности. Заехал на место раскопок и глава администрации Чебоксар Денис Спирин, об этом он рассказал в своем telegram-канале.

Руководит исследованиями старший научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук Николая Мясников. Специалисты изучают два погребения, которые были заложены еще в X-XI веке на месте миграционных путей.

В ходе раскопок уже были обнаружены топоры, нож, бусы, браслеты, бубенчики, раковины, а также вещи из поминального комплекса.

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