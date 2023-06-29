История началась в июне 2022 года после развода супругов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах четверо мужчин похитили пятилетнего мальчика у его матери. Среди похитителей был и отец ребенка.

Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, история началась в июне 2022 года после развода супругов. Тогда мальчик остался жить с матерью. Видеться с отцом ему не запрещали.

В январе текущего года отец два раза брал сына к себе. В первый раз на один день, во второй пропал на шесть месяцев. Матери ребенка удалось найти детский сад, куда бывший супруг водил сына, и забрать мальчика. Однако через несколько дней ребенка у нее буквально украли – подбежали четверо мужчин, схватили ребенка и убежали.

Как сообщили "КП-Казань" в УМВД Набережных Челнов, полиция проводит проверку по этому инциденту.

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