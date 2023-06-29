Выручка застройщиков в Казани выросла за месяц на 20%

При этом число проданных квартир возросло на 16%. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выручка казанских застройщиков за май увеличилась на 20% - этот показатель равен 1 миллиарду рублей. При этом число проданных квартир возросло на 16% - до 586.

Средняя стоимость квадратного метра за май выросла на 3% - до 184 тысяч рублей. Если сравнивать с аналогичным прошлогодним периодом, то «квадрат» и вовсе подорожал на 17%.

Сейчас в среднем приобрести собственное жилье в Казани можно за 9,1 миллиона рублей, что на 22% дороже, чем в мае 2022 года, сообщает аналитический портал «Дом.РФ».

Ранее «Комсомолка» вместе с экспертом выясняла, почему Казань заняла лидирующие позиции в рейтинге регионов России по доходам населения.

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