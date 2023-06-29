Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 июня 2023 8:22

Глава Татарстана увеличил число госслужащих

Выросло количество сотрудников Минпромторга РТ
Адам САГАЛ
Указ вступит в силу в сентябре 2023 года. Фото: пресс-служба раиса РТ

Указ вступит в силу в сентябре 2023 года. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов своим указом увеличил число госслужащих. Выросло количество сотрудников министерства промышленности и торговли РТ.

Число работников ведомства выросло на шесть человек, теперь их там будет 130. Цель такой меры – «совершенствование деятельности министерства промышленности и торговли республики».

Вступит в силу указ в сентябре 2023 года.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане госслужащие получили право управлять коммерческими организациями.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram