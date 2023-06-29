Глава Татарстана увеличил число госслужащих

Указ вступит в силу в сентябре 2023 года. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов своим указом увеличил число госслужащих. Выросло количество сотрудников министерства промышленности и торговли РТ.

Число работников ведомства выросло на шесть человек, теперь их там будет 130. Цель такой меры – «совершенствование деятельности министерства промышленности и торговли республики».

Вступит в силу указ в сентябре 2023 года.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане госслужащие получили право управлять коммерческими организациями.

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