В Волжске собака вырвалась из вольера и покусала 9-летнюю девочку

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: пресс-служба прокуратуры по Марий Эл
Вечером 28 июня на улице Залесная в Волжске 9-летнюю девочку покусала собака. Ребенка доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.
Предполагается, что собака породы американская акита вырвалась из вольера одного из частных домов. Координировал действия правоохранительных органов на месте происшествия и.о. заместителя Волжского межрайонного прокурора.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Процессуальное решение принимается, сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.
Ранее в республике местами отменили карантин по птичьему гриппу.
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