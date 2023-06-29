Пригородные поезда из Казани в Ульяновск начнут курсировать с 30 июня

Из столицы Татарстана поезд будет отправляться три раза в неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 июня между Казанью и Ульяновском запустят новый пригородный поезд №6751/6753. Время в пути займет около пяти часов.

Из столицы Татарстана поезд будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям в 14.03, а приезжать в Ульяновск - в 19.10.

В обратную сторону поезд начнет ходить с 1 июля по субботам и воскресеньям. Из Ульяновска отправление будет осуществляться в 6.30, а прибытие в Казань запланировано в 11.45, сообщает пресс-служба ППК «Содружество».

Ранее мы сообщали об изменениях в расписании пригородного поезда Казань - Кизнер.

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