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НовостиПроисшествия29 июня 2023 7:02

В Татарстане ООО «Маркагрупп» подозревают в неуплате налогов на 156 млн рублей

В связи с этим возбуждено уголовное дело
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

СУ СКР по Татарстану возбудил уголовное дело по подозрению в неуплате налогов в отношении руководства ООО «Маркагрупп».

По версии следствия, с 2017 по 2020 года руководитель компании вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с двумя контрагентами. Таким образом ему якобы удалось уклонится от уплаты налогов на общую сумму свыше 156 миллионов рублей.

Нарушение выявили сотрудники УЭБиПК МВД и УФНС по Татарстану. Сейчас проводятся обыски и следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Татарстане главу КФХ подозревали в уклонении от уплаты налогов на сумму семь миллионов.

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