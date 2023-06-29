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НовостиАвто29 июня 2023 6:42

В Челнах раньше срока открыли движение по мосту через Нижнекамскую ГЭС

Дорожники трудились без выходных
Адам САГАЛ
Завершить работы удалось на 11 дней раньше срока. Фото: пресс-служба Наб. Челнов

Завершить работы удалось на 11 дней раньше срока. Фото: пресс-служба Наб. Челнов

В Набережных Челнах открыто движение по мосту через Нижнекамскую ГЭС. Здесь с 19 июня проходили ремонтные работы – провели замену верхнего слоя асфальтобетона, дождеприемников, ливневок, отремонтированы швы.

Завершить работы удалось на 11 дней раньше срока. Сотрудники МУП «ПАД» трудились без выходных в две смены. Из-за ремонта дорожного полотна на выезде из города образовывались пробки.

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