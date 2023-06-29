Синоптики прогнозируют в Татарстане жаркую погоду

Жители соскучились по жаркой погоде Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани 29 июня будет жаркая погода. С таким прогнозом выступают синоптики Гидрометцентра. Днем до +24-25 градусов. Сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, его скорость местами будет достигать 10 метров в секунду.

В пятницу, 30 июня, в Казани будет еще более жаркая погода – днем до +28 градусов. В выходные температура опустится до +22 градусов днем. Возможен дождь.

Ранее мы сообщали, каким будет лето 2023 в Татарстане.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram