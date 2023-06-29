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НовостиОбщество29 июня 2023 5:57

В Татарстане нуждающимся раздадут четыре тонны мяса

Добрые дела творят в честь Курбан-байрама
Адам САГАЛ
Добрые дела верующие творят три дня

Добрые дела верующие творят три дня

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Татарстане 28 июня, в день празднования Курбан-байрам, раздали нуждающимся мясо жертвенных животных.

Добрые дела верующие творят три дня. В общей сложности в благотворительном фонде «Закят» за это время планируют раздать порядка четырех тонн мяса.

Ранее мы сообщали, что мэр Челнов Наиль Магдеев поздравил мусульман с Курбан-байрамом.

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