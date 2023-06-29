Дзюба в «Рубине» может занять пост спортивного директора клуба

Сообщается, что у действующего спортивного директора с главным тренером команды разные взгляды. Фото: Рамиль ГАЛИ

Константин Дзюба, который занимает должность исполнительного директора казанского ФК «Рубин», может стать спортивным директором клуба. В этом случае он сменит Эдуарда Сафонова. Дело в том, что он может вскоре покинуть «Рубин» из-за разницы во взглядах с главным тренером команды Рашидом Рахимовым по поводу селекции игроков, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Сафронов стал спортивным директором казанского клуба в январе 2023 года, когда перешел из ФК «Кубань». О Константине Дзюбе известно, что он в свое время играл за смоленский «Кристалл-2», за клубы второго дивизиона «Оазис» Ярцево, «Спартак» Щелково, «Титан» Москва, «Рубин-2» Казань, «Ротор» Волгоград, в 2007 провел 15 матчей в чемпионате Латвии за ФК «Юрмала».

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