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НовостиОбщество29 июня 2023 5:20

С 1 июля 2023 года в Казани вырастут зарплаты

Но это коснется не всех работников
Роман ЕФРЕМОВ
В скором времени объявят новый размер МРОТа.

В скором времени объявят новый размер МРОТа.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани ожидается повышение зарплат. 1 июля 2023 года должны объявить новый МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Это скажется как на бюджетниках, так и на тех, работниках, которые получают минимальный оклад. Кроме этого, от МРОТ зависит размер декретных, командировочных и больничных.

Общероссийский МРОТ на сегодня равен 16 242 рублям, а по Татарстану - 19 545 рублей. Отметим, что ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что размер средней зарплаты в столице республике равен 53 780 рублям.

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