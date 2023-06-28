В Татарстане начались съемки «ЕЛКИ 10»

ФОТО: «НМГ Кинопрокат»

В Татарстане накануне начались съемки «ЕЛКИ 10». Юбилейную часть франшизы начали снимать в Альметьевске.

Известно, что новая часть известного предновогоднего фильма будет сниматься в Москве, Подмосковье и Татарстане. В Альметьевске развернется действие одной из четырех новелл будущей картины.

По словам главы Альметьевского района Тимура Нагуманова, съемки в Татарстане – это огромная радость. Особенно значимо то, что в этом году Альметьевск отмечает 70 лет.

Шоураннером «ЕЛКИ 10» стал Евгений Кулик. Сообщается, что очередная часть выйдет традиционно перед Новым годом – 7 декабря.

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