Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане во время застолья отравились трое мужчин – один скончался, двое в реанимации. О страшном инциденте, произошедшем накануне, стало известно сегодня, 28 июня, вечером.

Выяснилось, что застолье со смертельным исходом произошло в селе Октябрьский Зеленодольского района республики. В двухэтажный коттедж к местному бизнесмену приехали в гости два товарища и их спутницы.

Ближе к полуночи девушки ушли спать, а наутро обнаружили мужчин в бессознательном состоянии. Прибывшие на место происшествия медики у одного из них констатировали смерть, двое – госпитализированы. В настоящее время за их жизнь борются врачи реанимации. Предположительной причиной ухудшения состояния у мужчин является отравление алкоголем.

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