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НовостиОбщество28 июня 2023 17:07

В Чувашии УФСБ расследует дело об экстремизме, фигурантом которого стал выходец из Центральной Азии

Следователи считают, что он является сторонником международного терроризма
Марина ДОЛГОВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чувашии УФСБ расследует дело об экстремизме, фигурантом которого стал выходец из Центральной Азии, сообщают в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 28-летний мужчина является сторонником международного терроризма. Он неоднократно размещал на своей личной странице аудиозаписи с призывами к экстремизму.

В настоящее время в отношении уроженца Азии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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