ФОТО: kzn.ru

29 июня в Казани пройдут досрочные выборы Президента Узбекистана. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Сообщается, что сегодня, 28 июня, выборы стартовали в Татарстане. Они продлятся на территории республики до 5 июля.

Проживающие в столице Татарстана граждане Узбекистана могут отдать свой голос завтра, 29 числа, с 10 утра до 12:30 в доме №16 на улице Кремлевской (в здании Института физики КФУ).

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