Мэр Челнов Наиль Магдеев поздравил мусульман с Курбан-байрамом

ФОТО: телеграм-канал Наиля Магдеева

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил мусульман с Курбан-байрамом. Текс поздравления опубликован в официальном телеграм-канале главы города.

Магдеев отметил, что священный праздник насчитывает тысячелетние традиции. Он воплощает в себе духовные ценности, сохраняет душевную чистоту и укрепляет веру.

Курбан-байрам, по словам мэра, празднуется в Челнах всем городом.

«Этот праздник объединяет, учит добру и высокой нравственности, обогащает и очищает наши души и мысли.

Пусть праздничные дни пройдут для вас под знаком добра и взаимопомощи, а Всевышний оберегает всех нас, даруя помощь во всех добрых делах! Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия!», - написал Наиль Магдеев.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram