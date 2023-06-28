У абонентов МТС массово пропала связь, в том числе в Татарстане

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 28 июня, у абонентов МТС во многих регионах России массово пропала связь, в том числе в Татарстане.

На проблемы с отключением связи и интернета пользователи начали жаловаться около 16:30 по московскому времени. В числе регионов – Ульяновская, Самарская, Кировская области, Удмуртия и Татарстан, Алтайский край и Ижевск. На отсутствие интернета и невозможность звонить и отправлять СМС продолжают поступать жалобы из разных уголков России.

Когда появится связь, в компании не сообщают. В настоящее время проблему якобы устраняют.

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