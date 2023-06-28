Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Татарстана нашла в Челнах больше всего нарушений при установке и эксплуатации аттракционов, рассказывает пресс-служба ведомства. В целом, нарушения выявлены в 14 районах республики.

Сообщается, что прокуроры всех городов и районов Татарстана провели исполнение законодательства при установке и эксплуатации аттракционов. Во время мероприятий было выявлено 61 нарушение в 14 населенных пунктах.

Среди них – отсутствие регистрации, сертификата и декларации, учета работы по техобслуживанию и ремонту оборудования и другие.

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