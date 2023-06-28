В Набережных Челнах полиция задержала мужчину, который запустил салют в офисе банка

Фейерверк сработал между двумя банкоматами. Фото: скриншот с видео

В понедельник, 28 июня, в Набережных Челнах в офис одного из банков на проспекте Мира зашел мужчина в кепке. Разговаривая по телефону или просто создавая видимость этого, он кладет между двумя банкоматами в тамбуре салют и поджигает его. Пока фитиль горел он успел скрыться из зоны покрытия видеокамер. В тот момент, когда фейерверк сработал, мимо проходил мужчина с тростью. Он тут же покинул помещение и не пострадал. Также чудом избежала травм и женщина, которая находилась в около банкоматов.

Розыском запустившего в офисе банка салют занялась полиция. Вскоре мужчина был задержан. Им оказался 47-летний житель Тукаевского района. Он уже сознался в содеянном. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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