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НовостиПроисшествия28 июня 2023 12:49

В Татарстане будут судить экс-сотрудника колони, который на пожарной машине возил телефоны заключенным

За это мужчина исправно брал деньги
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Мужчина совершил преступления, когда работал в исправительной колонии.

Мужчина совершил преступления, когда работал в исправительной колонии.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завершено расследование уголовного дела 28-летнего бывшего сотрудника исправительной колонии №10 в Менделеевске. Мужчина обвиняется в получении взятки и присвоении, сообщает следственный комитет Татарстана.

«Фигурант дела признал свою причастность к совершению преступления. Все материалы были направлены на рассмотрение в суд», - рассказали в ведомстве.

Как было установлено следователями, являясь водителем отдельного поста ведомственной пожарной охраны колонии, в разное время с 2021 по 2022 года мужчина за взятку провозил заключенным мобильные телефоны на служебной машине. Ему удалось за счет этого незаконно обогатится на 62 тысячи рублей. Также он периодически сливал из вверенного автомобиля дизельное топливо, чем причинил ущерб колонии на сумму более 6 тысяч рублей.

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