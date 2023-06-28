В Набережных Челнах в намазах в честь Курбан-байрама приняли участие 8 тысяч человек

В праздничном намазе также принял участие и мэр города Наиль Магдеев. Фото: nabchelny.ru

В эту среду, 28 июня, в Набережных Челнах мусульмане отмечают один из главных праздников в исламе Курбан-байрам. С 5.00 в мечетях города читают молитвы. В них приняли участие около 8 тысяч человек, сообщили в администрации города.

Среди них был и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, который посетил мечеть «Нур-Ихлас». После намаза он направился на площадку для жертвоприношений в Сидоровке. Только туда было завезено 1,3 тысячи баранов из Тукаевского, Заинского, Актанышского, Мензелинского и Сармановского районов.

Напомним, в Курбан-байрам глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздничном намазе в новой казанской мечети на улице Дубравная. Хотя из года в год в этот праздник он посещал только Галеевскую мечеть в столице республики.

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