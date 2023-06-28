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НовостиПроисшествия28 июня 2023 10:42

Жителя Казани обвинили в убийстве жены, после которого он попытался совершить суицид

Мужчину спасли медики, теперь он находится в камере СИЗО
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
После ножевого ранения женщина попала в больницу, где скончалась на следующий же день.

После ножевого ранения женщина попала в больницу, где скончалась на следующий же день.

Фото: Александр ЧЕРНОВ

В Казани 32-летнему жителю поселка Кульсеитово предъявили обвинение в совершении убийства собственной жены, сообщает следственный комитет Татарстана.

«Мужчина на время следствия был заключен под стражу. Он находится в камере СИЗО. Идет работа по установлению всех обстоятельств произошедшего», - также отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, находясь у себя дома, супруги сильно поссорились на бытовой почве. Обвиняемый во время конфликта схватил нож и ударил им в живот 30-летней жены. После этого он попытался совершить суицид. В итоге супруги оказались в больнице. Женщина скончалась от нанесенного мужем ранения на следующий же день Жизнь обвиняемому медикам удалось спасти.

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