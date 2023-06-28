В Чебоксарах установят памятник героям СВО

Памятник установят около монумента Воинской Славы. Фото: cap.ru

В эту среду, 28 июня, в Чебоксарах прошла торжественная церемония по закладке первого камня в строительство памятника героям СВО. Он появится около монумента Воинской Славы в мемориальном парке «Победа» на просторной и открытой площадке, которая просматривается со стороны Волги.

«Сейчас необходимо выбрать архитектурную форму, композиционное решение и в максимально короткие сроки реализовать этот проект, чтобы здесь появился объект, который будет олицетворять героизм и мужество солдат, увековечит ратный подвиг и вклад чувашских парней в священное дело, по защите суверенитета страны», - сказал на церемонии глава Чувашии Олег Николаев.

Проект памятника выберут по итогам архитектурно-художественного конкурса.

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