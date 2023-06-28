В Казани парк 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией откроют в 2024 году

Идею создания парка обсудили с главой Татарстана. Фото: rais.tatarstan.ru

В день празднования Курбан-байрама глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным дальнейшую судьбу территории бывшего парка аттракционов «Кырлай». Напомним, ранее там убрали все карусели, чтобы на их месте построить Соборную мечеть на 10 тысяч человек. Но от этой идеи в итоге отказались по ряду причин. Мечеть будет построена на территории Адмиралтейской слободы.

В этот вторник, 27 июня, прошла встреча духовенства и архитекторов, на которой, в том числе, обсудили дальнейшую судьбу бывшего «Кырлая». Там хотят разбить парк 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Рустам Минниханов поддержал это предложение. Будет проведена работа по проектированию нового парка. Его собираются открыть в 2024 году.

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