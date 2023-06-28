В Татарстане выявили 61 нарушение при установке и использовании аттракционов

Так, например, отсутствовала обязательная регистрация аттракционов в органах Гостехнадзора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры провели в Татарстане проверку исполнения законодательства при установке и эксплуатации аттракционов. В ходе нее было выявлено 61 нарушение. Большая часть выявлена в Набережных Челнах.

Так, например, отсутствовала обязательная регистрация аттракционов в органах Гостехнадзора, не было сертификата соответствия оборудования техническим требованиям.

«По итогам проверки внесено 32 представления об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности. В отношении 14 должностных лиц возбуждены административные дела за нарушение требований технических регламентов, к шести предпринимателям предъявлены иски о запрете использования аттракционов, еще двоим – объявлены предостережения о недопустимости нарушения», - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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