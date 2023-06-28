На въезде в Казань легковушка перевернулась после ДТП с погрузчиком, один человек погиб

Судя по кадрам с места аварии, она произошла в том месте, где проводятся дорожные работы. Фото: ГИБДД Татарстана

Утром в среду, 28 июня, на въезде в Казань – на Оренбургском тракте, произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля Nissan превысил скорость и столкнулся погрузчиком. В результате аварии иномарка перевернулась на крышу. От полученных травм на месте скончалась ее 38-летняя пассажирка.

В обстоятельствах этого смертельного ДТП разбирались сотрудники ГИБДД. Они уже направили собранные материалы в следственный комитет Татарстана. Там, в свою очередь, должны их изучить и принять процессуальное решение.

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