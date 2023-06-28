Марат Хуснуллин сообщил о готовности трассы М-12 Москва – Казань на 70%

По расчетам Хуснуллина, движение из Москвы непосредственно в Казань можно будет запустить этой зимой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эту среду, 28 июня, зампред правительства России Марат Хуснуллин провел заседание наблюдательного совета ГК «Автодор». На нем он сообщил, что в 2023 году будет запущено движение на двух участках скоростной автомобильной трассы М-12 Москва-Казань. По словам Хуснуллина, в целом трасса готова на более чем 70%. В частности, движение до Казани по ней должны запустить уже в декабре этого года,

К этому времени на новой дороге должны работать 16 многофункциональных зон для комплексного обслуживания автомобилистов и размещения дорожного сервиса. Напомним, планируется, что после сдачи трассы М-12 Москва – Казань поездка от одного города до другого будет занимать всего 6,5 часов.

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