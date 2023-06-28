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НовостиЭкономика28 июня 2023 8:03

В Татарстан направят 2,89 миллиарда рублей для компенсации льготникам расходов за ЖКУ

Эти деньги выделят из федерального бюджета
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Республика платит за льготников до 50% от стоимости за коммуналку.

Республика платит за льготников до 50% от стоимости за коммуналку.

Фото: Александр ГЛУЗ

Распоряжением правительства России из федерального бюджета в регионы для компенсации льготникам расходов за ЖКУ направят более 105 миллиардов рублей. Из них 2,89 миллиарда поступит в Татарстан.

Все дело в том, что республика предоставляет возможность платить до 50% от стоимости за жилищно-коммунальные услуги инвалидам, тем, кто пострадал от радиации и при техногенных катастрофах, а также ветеранам боевых действий. В связи с этим остальную часть денег за них платит местный бюджет. Данные затраты региона на льготников и компенсирует правительство страны.

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