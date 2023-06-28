Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман с Курбан-байрамом

По его словам, это праздник добрых дел и благих свершений. Фото: rais.tatarstan.ru

Он напоминает нам о необходимости неукоснительно следовать идеалам добра и справедливости, соизмеряя свои поступки со священными заповедями и заветами предков, сказал о празднике Курбан-байрам глава Татарстана Рустам Минниханов. Он поздравил мусульман с этим событием.

«Дорогие татарстанцы! От всей души поздравляю мусульман республики и всех наших соотечественников с праздником Ид аль-Адха – Курбан-байрам. В этот радостный день во всех мечетях совершается по-особенному торжественный намаз, на котором верующие обращаются к Всевышнему со словами благодарности и просьбами о даровании духовных благ, мира и благополучия. Курбан-байрам – это праздник добрых дел и благих свершений, пробуждающий чувства сострадания к неимущим и больным согражданам, почтения к родителям и пожилым людям. Он неизменно вселяет в людей надежду на лучшее будущее. Искренне желаю вам достойно отметить замечательный праздник Курбан-байрам. Желаю вам мира, добра и помощи Всевышнего во всех ваших благих начинаниях!», - говорится в обращении Рустама Минниханова.

Напомним, что глава Татарстана на Курбан-байрам принял участие в праздничном намазе в новой казанской мечети.

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