Рустам Минниханов в Курбан-байрам принял участие в намазе в новой мечети

До этого глава Татарстана принимал участие в праздничных намазах только в Галеевской мечети Казани. Фото: rais.tatarstan.ru

В эту среду, 28 июня, в Татарстане мусульмане отмечают один из главных праздников в исламе – Курбан-байрам. С самого раннего утра верующие молятся. В их числе и глава Татарстана Рутсам Минниханов. Он принял участие в праздничном намазе, придя в новую мечеть на улице Дубравная в Казани - «Ал Тан им. Габдрахим Утыз-Имяни».

В ней единовременно могут разместится 1 100 человек. Проповедь в мечети прочитал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он призвал верующих с уважением относиться друг к другу, а также предупредил об опасностях сплетен и злословия. Стоит отметить, что первые лица Татарстана, в том числе и Рустам Минниханов, ранее всегда принимали участие в праздничных намазах, которые проходили в Галеевской мечети Казани.