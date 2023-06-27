25 и 26 июля с 8.00 до 17.00 в столице региона на радиотелецентре будут проводиться плановые ремонтные работы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В июле в Казани два дня не будут работать программы радио и ТВ из-за технических работ. Об этом рассказали в городской мэрии.

Как сообщили в Радиотелевизионном передающем центре республики Татарстан, 25 и 26 июля с 8.00 до 17.00 в столице региона на радиотелецентре будут проводиться плановые ремонтные работы. Поэтому, в связи с этим, состоится отключение программ от аналогового телевещания цифрового телерадиовещания.

Работы плановые, поэтому волноваться не стоит.

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