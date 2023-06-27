Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане предложила ввести прогрессирующую шкалу материнского капитала

Волынец считает, что это станет хорошим подспорьем для многодетных семей. Фото: ТГ-канал Ирины Волынец

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила ввести прогрессирующую шкалу материнского капитала. Она отметила, что выплата за каждого последующего должна быть больше, чем за предыдущего.

Волынец считает, что это станет хорошим подспорьем для многодетных семей. И именно это может стать очень важным моментом для родителей при принятии решения, стать многодетными.

Она также положительно оценила информации об индексации маткапитала в 2024 году на 5,3% и назвала это правильной расстановкой акцентов для популяризации многодетности.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram