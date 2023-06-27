Участников СВО из Набережных Челнов, которые приехали в отпуск, отправили на цирковое шоу

Всего на представление отправились 50 ребят вместе с папами и мамами. Фото: администрация Центрального района Набережных Челнов

Участников специальной военной операции из Набережных Челнов, которые приехали в отпуск, отправили на цирковое шоу. Поход для военнослужащих и их семей организовала администрация Центрального района. Всего на представление отправились 50 ребят вместе с папами и мамами. В отпуске сейчас находятся 12 бойцов, сообщили в пресс-службе района.

Как сказал глава района Эдуард Фаттахов, в этот непростой период, который переживает наша страна, очень важно дарить людям положительные эмоции. Особенно тем, чьи мужья и отцы участвуют в СВО.

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