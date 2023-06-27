Он отметил, что в этот радостный день во всех мечетях совершается по-особенному торжественный намаз

Глава республики Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с праздником Курбан-байрам. Он сказал, что это праздник добрых дел и благих свершений, который ведет мусульман к идеалам добра и справедливости, где бы они ни находились.

Он отметил, что в этот радостный день во всех мечетях совершается по-особенному торжественный намаз. Верующие обращаются к Всевышнему со словами благодарности и просьбой о мире и благополучии. Также Минниханов напомнил о чувстве сострадания к неимущим и больным, вере в будущее и почтении к родителям и пожилым.

— Искренне желаю вам достойно отметить замечательный праздник Курбан-байрам, — сказал он.

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