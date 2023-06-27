Эта локация максимально отвечает цели создать знаковый объект мирового уровня. Фото: Денис Гордийко с сайта kzn.ru

Религиозные деятели одобрили концепцию и новое место для Соборной мечети в Казани. Планируется, что она появится в Адмиралтейской слободе.

По их словам, эта локация максимально отвечает цели создать знаковый объект мирового уровня. Это развивающийся район, а на прилегающих территориях планируют возвести более 150 тысяч квадратных метров жилых и коммерческих построек. Сама мечеть может появиться на повороте Волги под 90 градусов. Такого поворота реки в России больше нигде нет, добавили они. Мэр города Ильсур Метшин отметил, что это будут водные ворота, а сам район станет жемчужиной Казани в градостроительном плане.

Выбор локации поддержал и муфтий республики Камиль Самигуллин, но попросил доработать проект с учетом национальной идентичности.

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