О данном инциденте рассказал один из отцов воспитанников детского садика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Казани проверит информацию о падающей штукатурке на кроватки в детском саду № 357. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

О данном инциденте рассказал один из отцов воспитанников детского садика. Кроме того, он также заявил, что в этом же учреждении произошел еще один неприятный случай. Якобы ребенок упал с лестницы из-за плохо закрепленного поручня. По его словам, перила просто были не закреплены.

Данную информацию поручили проверить прокуратуре и в случае необходимости принять меры.

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