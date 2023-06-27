В Татарстан возвращается летнее тепло Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане 28 июня ожидают 28 градусов жары. Такой прогноз сообщили в Гидрометцентре республики.

По словам синоптиков, завтра регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков в этот день не предвидится. Ночью температура воздуха в Татарстане будет составлять от 5 до 13 градусов тепла. Днем же столбик термометра поднимется до 23-28 градусов.

29 июня есть небольшая вероятность ночных осадков. Также кратковременный дождь пройдет местами по республике. Ночью температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла, а днем от 22 до 27 градусов выше нуля.

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