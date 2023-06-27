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НовостиПроисшествия27 июня 2023 14:10

Вахитовский суд Казани освободил экс-главу Татагропромбанка от наказания

Его уголовное дело закрыли в связи с истечением сроков давности
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В 2017 году Федоров переоформил невозвратный кредит на сумму в 43,7 миллиона рублей.

В 2017 году Федоров переоформил невозвратный кредит на сумму в 43,7 миллиона рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вахитовский суд Казани освободил от наказания бывшего врио председателя правления Татагропромбанка Алексея Федорова. Его уголовное дело закрыли в связи с истечением сроков давности.

В 2022 году экс-глава Татагропромбанка получил условный срок - три года лишения свободы условно. Было доказано, что в 2017 году Федоров с одной компании на другую переоформил невозвратный кредит на сумму в 43,7 миллиона рублей. В итоге Татагропромбанку был нанесен ущерб на указанную сумму. Сам бывший банкир свою вину не признавал.

Однако после обжалования Верховный суд Татарстана отменил приговор и вернул дело на пересмотр, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на адвоката Илдара Исламова.

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