Вахитовский суд Казани освободил экс-главу Татагропромбанка от наказания

В 2017 году Федоров переоформил невозвратный кредит на сумму в 43,7 миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вахитовский суд Казани освободил от наказания бывшего врио председателя правления Татагропромбанка Алексея Федорова. Его уголовное дело закрыли в связи с истечением сроков давности.

В 2022 году экс-глава Татагропромбанка получил условный срок - три года лишения свободы условно. Было доказано, что в 2017 году Федоров с одной компании на другую переоформил невозвратный кредит на сумму в 43,7 миллиона рублей. В итоге Татагропромбанку был нанесен ущерб на указанную сумму. Сам бывший банкир свою вину не признавал.

Однако после обжалования Верховный суд Татарстана отменил приговор и вернул дело на пересмотр, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на адвоката Илдара Исламова.

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